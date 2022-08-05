«تعليم مطروح»: انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية غدا

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، غدا السبت، حيث يؤدي 2340 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية أمام 24 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة في مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

توفير أجواء هادئة باللجان

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الامتحانات في جميع اللجان التي جرى تجهيزها، ليتمكن الطلاب من أداء الامتحانات بشكل جيد.

إجراءات احترازية في اللجان

ولفت وكيل تعليم مطروح على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتوزيع عدد 14 طالبا بكل لجنة فرعية، لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور.

وذكر وكيل تعليم مطروح أنه أكد على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان الثلاثاء الماضي بضرورة الالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والانضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

إجراءات رادعة ضد المقصرين

وأكد أنه جرى التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة أثناء عملية فتح مظروف الأسئلة والتأكد من أن المظروف سليم وأن أختام المطبعة السرية لم يتم العبث بها، وقال «نواجه أزمة ضمير من قلة تحاول العبث بمستقبل الطلاب والإضرار بالعملية التعليمية».

ولفت إلى أن «تعليم مطروح» على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال وجود أي إهمال وتقصير خلال مسار العملية الامتحانية.