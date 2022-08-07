الإفتاء توضح متى عاشوراء 2022.. تعرف على فضله وثواب صيامه

أصبحت إجابة سؤال متى عاشوراء 2022 الآن واضحة أمام الجميع، حيث يستعد المسلمون لصيام هذا اليوم المبارك ذو الفضل الكبير، ولعل أبرز فضائل صيام هذا اليوم الكريم هو غفران الذنوب والتوبة، وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ»، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: «هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا».

متى عاشوراء 2022

متى عاشوراء 2022، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، بمجرد استطلاع هلال شهر المحرم، وبناء عليه تم تحديد أنّ يوم عاشوراء سيهل على المسلمين غدا الإثنين 8 أغسطس الحالي، ويستعد العديد من العباد لصيام هذا اليوم، لينالوا ثوابه الكبير عند الله عز وجل.

وعن فضل صيام هذا اليوم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله»، أي أنّ بصيام هذا اليوم الكريم، يضمن المسلم أنّ ذنوب سنة ماضية قد غفرها الله، وجاء صيام يوم عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه».

دعاء يوم عاشوراء 2022

وبعيدا عن موضوع متى عاشوراء 2022، فهناك أكثر من يوم في العام لصيامه ثواب كبير على المسلم، منها يوم عرفة، الذي يغفر صيامه ذنوب عام ماضي وعام قادم، وفي هذا اليوم، يتجه العديد من المسلمين إلى الإكثار من الدعاء، ومن الأدعية المستحبة في هذا اليوم، هي:

- «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

- «اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار».