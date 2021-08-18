فضل صيام يوم عاشوراء و11 محرم والدعاء المستجاب فيه

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو ذكرى عاشوراء التي توافق العاشر من المحرم في كل عام هجري، حيث يحتفل بها المسلمون نظرًا لوقوع أحداث مهمة خلالها، حيث أكدت الدار في فتاويها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أن صيام يوم عاشوراء سُنَّة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

فضل يوم عاشوراء

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بالحديث الشريف، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ»، وأيضًا ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

فضل صيام يوم عاشوراء

وكشفت دار الإفتاء المصرية عن فضل صيام يوم عاشوراء، وذلك بما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن يوم تاسوعاء هو الثلاثاء وعاشوراء هو الأربعاء حيث يحرص البعض على صيامهم لعدم التشبه باليهود.

حكم من لم يوم تاسوعاء وينوي صيام يوم اليوم الحادي عشر

وأجابت دار الإفتاء على سؤال يقول «من صام عاشوراء ولم يكن قد صام يوم التاسع؛ هل يجزئه أن يصوم يوم الحادي عشر»، حيث أكدت الإفتاء أنه يستحب صوم يوم الحادي عشر من المحرم مع يوم عاشوراء لمن لم يصم يوم التاسع، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا».

دعاء يوم عاشوراء

ويبحث البعض عبر محركات البحث عن دعاء يوم عاشوراء وأكدت الإفتاء أنه لا يوجد نص معين يمكن الدعاء به إلا أن هناك أدعية مستحب ترديدها خلال هذا اليوم، منها: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

وبحسب اتفاق العلماء يجوز أن يدعو الإنسان بما يشاء في هذا اليوم، وأن يخلص النية بالتوبة من الذنوب ويكثر الاستغفار، لأن الدعاء من الأمور المستحبة في الإسلام والتي تجلب نعم الله سبحانه وتعالى.