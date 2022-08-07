مؤشرات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم في جميع الجامعات المصرية

قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2022 علمي علوم في جميع الجامعات المصرية يتم تحديده وفق العرض والطلب من قبل الطلاب أثناء تسجيل رغبات المرحلة، موضحا أنّ هناك تنسيق يتم في التوقيت الحالي للاستعداد لتنسق المرحلة الأولى بالجامعات، تزامنا مع إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أمس، النسب المئوية للنجاح في الثانوية العامة 2022.

تنسيق الكليات 2022 علمي علوم

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ مؤشرات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم، الذي يتعلق بالكليات التي تحتاج إلى اختبارات قدرات، يتوقف على عدد الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات، وجاء تنسيق 20021، كما يلي:

كليات طب أسنان علوم 2021

- كلية طب أسنان جامعة طنطا 374.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة أسنان الإسكندرية 373.5 درجة.

- كلية الطب جامعة أسيوط 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة أسنان كفر الشيخ 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بني سويف 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة المنيا 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الأقصر 372.0 درجة.

- كلية الطب جامعة دمياط 372.0 درجة.

- كلية الطب جامعة أسوان 372.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الوادي الجديد 372.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة عين شمس 372.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة القاهرة 372.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة جنوب الوادي 371.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 371.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة الفيوم 371.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة السويس 371.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة بني سويف 370.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة أسيوط 370.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة المنيا 370.0 درجة.

- وفيما يتعلق بتنسيق الطب علمي علوم 2021

- كلية الطب جامعة المنصورة 386.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الزقازيق 382.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية 382.0 درجة.

- كلية الطب جامعة طنطا 381.0 درجة.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ 381.0 درجة.

- كلية الطب جامعة القاهرة 380.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بورسعيد 379.0 درجة.

- كلية الطب جامعة عين شمس 378.0 درجة.

- كلية الطب جامعة أسنان المنصورة 378.0 درجة.

- كلية الطب جامعة فاقوس 378.0 درجة.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 378.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بنها 377.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة المنوفية 376.0 درجة.

- كلية الطب جامعة جنوب الوادي 376.0 درجة.

- كلية الطب جامعة حلوان 376.0 درجة.

- كلية الطب جامعة سوهاج 375.0 درجة.

- كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 درجة.

- كلية الطب جامعة السويس 374.0 درجة.

- كلية الطب جامعة أسنان الزقازيق 374.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الفيوم 374.0 درجة.