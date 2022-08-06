ضوابط تحديد تنسيق كليات علمي علوم 2022 في جميع الجامعات المصرية

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق كليات علمي علوم 2022 في جميع الجامعات المصرية، بالنسبة للكليات التي لها اختبارات قدرات مثل كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والأخرى التي تقبل طلاب شعبة علمي علوم مثل التربية الرياضية والفنون، يتوقف على عدد الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات ومدى قبول الطلاب على هذه الكليات.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن تنسيق كليات علمي علوم 2022 في جميع الجامعات المصرية يحدد وفق العرض والطلب على هذه النوعية من الكليات، موضحة أنه يجرى حاليا الاستعداد لتنسيق المرحلة الأولى في الجامعات.

تنسيق كليات الطب علمي علوم 2021

-كلية الطب جامعة المنصورة 386.0 درجة.

-كلية الطب جامعة الزقازيق 382.0 درجة.

-كلية الطب جامعة الإسكندرية 382.0 درجة.

-كلية الطب جامعة طنطا 381.0 درجة.

-كلية الطب جامعة كفر الشيخ 381.0 درجة.

-كلية الطب جامعة القاهرة 380.0 درجة.

-كلية الطب جامعة بورسعيد 379.0 درجة.

-كلية الطب جامعة عين شمس 378.0 درجة.

-كلية الطب جامعة أسنان المنصورة 378.0 درجة.

-كلية الطب جامعة فاقوس 378.0 درجة.

-كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 378.0 درجة.

-كلية الطب جامعة بنها 377.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة المنوفية 376.0 درجة.

-كلية الطب جامعة جنوب الوادي 376.0 درجة.

-كلية الطب جامعة حلوان 376.0 درجة.

-كلية الطب جامعة سوهاج 375.0 درجة.

-كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 درجة.

-كلية الطب جامعة السويس 374.0 درجة.

-كلية الطب جامعة أسنان الزقازيق 374.0 درجة.

-كلية الطب جامعة الفيوم 374.0 درجة.

تنسيق كليات طب أسنان علوم 2021 في جميع الجامعات المصرية

-كلية طب أسنان جامعة طنطا 374.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة أسنان الإسكندرية 373.5 درجة.

-كلية الطب جامعة أسيوط 373.0 درجة.

-كلية الطب جامعة أسنان كفر الشيخ 373.0 درجة.

-كلية الطب جامعة بني سويف 373.0 درجة.

-كلية الطب جامعة المنيا 373.0 درجة.

-كلية الطب جامعة الأقصر 372.0 درجة.

-كلية الطب جامعة دمياط 372.0 درجة.

-كلية الطب جامعة أسوان 372.0 درجة.

-كلية الطب جامعة الوادي الجديد 372.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة عين شمس 372.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة القاهرة 372.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة جنوب الوادي 371.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 371.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة الفيوم 371.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة السويس 371.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة بني سويف 370.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة أسيوط 370.0 درجة.

-كلية طب أسنان جامعة المنيا 370.0 درجة.

تنسيق كليات العلاج الطبيعي 2021 في جميع الجامعات المصرية

-كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 368.0 درجة.

-كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها 367.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة المنصورة 367.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي 367.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة سوهاج 367.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة دمنهور 366.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة طنطا 366.0 درجة.

-كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس 366.0 درجة.

تنسيق كليات الصيدلة 2021 في جميع الجامعات المصرية

-كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 366.0 درجة.

-كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة 366.0 درجة.

-كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 365.0 درجة.

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة المنوفية 365.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة أسيوط 364.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة القاهرة 364.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية 364.0 درجة.

-كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي 364.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 364.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 364.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة عين شمس 363.5 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة الفيوم 363.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 363.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة حلوان 363.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة بني سويف 363.0 درجة.

-كلية الصيدلة جامعة المنيا 363.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة المنصورة 359.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة الزقازيق 358.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة سوهاج 358.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة كفر الشيخ 358.0 درجة.

تنسيق كليات طب بيطري 2021

-كلية طب بيطري جامعة جنوب الوادي 357.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة المنيا 357.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة المنوفية 357.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة دمنهور 357.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 357.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة القاهرة 356.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة أسيوط 356.0 درجة.

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة بنها 355.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة أسوان 354.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة بني سويف 353.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة مدينة السادات 353.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 353.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة مطروح 352.0 درجة.

-كلية طب بيطري جامعة العريش 352.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعة بنها 335.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعةالسويس 334.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعةبنها بشبرا 333.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعةسوهاج 332.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعة الفيوم 329.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعة بني سويف 329.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعة أسوان 328.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 328.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعة المنيا 328.0 درجة.

-كلية الهندسة جامعة أسيوط 327.5 درجة.

-كلية الهندسة الطاقة جامعة أسوان 327.0 درجة.

-كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس 323.0 درجة.

-كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة رياضة 320.0 درجة.

-كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط رياضة 320.0 درجة.

-كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق رياضة 319.0 درجة.

-كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا 317.0 درجة.

-كلية حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ رياضة 316.0 درجة.