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حبس عاطل متهم بسرقة هواتف ومتعلقات مرضى مستشفى طنطا الجامعي

كتب:

رفيق محمد ناصف
10:29 ص | الأحد 07 أغسطس 2022
سرقة هواتف محمولة

سرقة هواتف محمولة

قررت نيابة أول طنطا، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة سرقة الهواتف المحمولة من العاملين في مستشفى طنطا الجامعي، وكذلك المواطنين والمرضى المترددين على المستشفيات لتلقي العلاج.

الاشتباه في المتهم 

كانت نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، برئاسة الرائد محمد تعلب، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، أثناء تواجده أمام مستشفيات طنطا الجامعي، يشتبه في قيامه بسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين والمرضى والعاملين في المستشفى أثناء ترددهم على المستشفيات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، من ضبط المتهم، متلبسا بمحاولته سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين والمرضى والعاملين في المستشفى، بمساعدة أفراد الأمن الإداري بالمستشفى، وتم اقتياده إلى قسم شرطة أول طنطا.

إخطارا بالواقعة 

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفي طنطا الجامعي، بضبط شخص يدعى «م ا ا س» في العقد الثالث من عمره، مقيم مدينة طنطا، خلال قيامه بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من المواطنيين بالمستشفي والمترددين عليها.

وحرر محضر بالواقعة، وبمناقشته أعترف بارتكاب الواقعة، وسرقته الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين والمرضى والعاملين في مستشفيات طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان ومحيط المستشفيات، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

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