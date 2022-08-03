فحص 1454 مريضًا ضمن قافلة جامعة طنطا الطبية في الغربية

أجرت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا، في قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى، توقيع الكشف الطبى على 1454 مريضا وصرف الدواء بالمجان لهم، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، أن هناك أولوية قصوى في خطة الجامعة التنفيذية لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال الاستعانة بالكوادر الطبية المتميزة في مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وتحويل الحالات التي تتطلب إجراء جراحة إلى مستشفيات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على المشاركة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية.

رصد وتحديد مناطق القوافل الطبية المقترحة

وأضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع يقوم برصد وتحديد مناطق القوافل الطبية المقترحة والتخصصات الطبية المطلوبة بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الطبية مختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

المشاركون في القافلة الطبية

شهدت القافلة الطبية مشاركة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، كما تضمنت القافلة إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 60 مواطنًا في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية.

شارك في فعاليات القافلة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.