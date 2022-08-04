تشريح جثة شاب توفى بجرعة مخدرات زائدة في طنطا.. بتر باليد اليسرى

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وقيامه ببتر في ذراعه الأيسر لمروره بأزمة نفسية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بواسطة سيارة إسعاف.

وطالبت جهات التحقيق، سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وحررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا محضراً بالواقعة.

بتر باليد اليسرى

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة سيجر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بوفاة شاب عمره 28 عاماً، بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات فقام على إثرها ببتر اليد اليسرى ما أدت إلى وفاته.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن المتوفى يدعى «أمير ج»، في العقد الثالث من عمره، وأن الجثة ليست بها علامات ظاهرية، سوى بتر باليد اليسرى.

أزمة نفسية

وكشفت التحريات، أن سبب الوفاة تناول المتوفى جرعة زائدة من المخدرات، وقيامه بقطع يده إثر إصابته بأزمة نفسية، ما أسفر عن إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بواسطة سيارة إسعاف، وتقرر اليوم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.