إلهام شاهين عن الفنانة دلال عبدالعزيز: «صديقة جدعة وصاحبة مواقف»

علاقات طيبة كثيرة تركتها الفنانة دلال عبدالعزيز قبل رحيلها مع كثير من الفنانين، وكان من بينهم الفنانة إلهام شاهين التي تحدثت عنها في ذكرى رحيلها الأولى، التي توافق اليوم الموافق 7 أغسطس.

«صاحبة مواقف».. هكذا وصف الفنانة إلهام شاهين، الفنانة القديرة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي كانت واحدة من المقربات لها، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وأكدت أنها كانت تبادر بالوقوف بجانب كل إنسان حتى وإن لم يكن قريبًا لها، حيث قالت عنها: «دلال أم وإنسانة عظيمة، وفنانة رائعة، وصديقة جدعة وشهمة وخيرة، وصاحبة مواقف، كل اللي كان قريب منها هيفتقدها، ومفيش حد هيقدر يملى مكانها لأنها كانت متميزة وفي مكان لوحدها».

إلهام شاهين عن دلال عبدالعزيز: كانت بتجمع أصحابها في الخير

وأكدت الفنانة الهام شاهين، بأنها حينما تلقت لحظة وفاتها لم تكن تتخيل كيف ستذهب إلى جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز، لأنها هي من كانت تجمعهم، وتنظم دائمًا الذهاب إلى جنازة أي فنان، وتبادر بهذا الأمر سواء قريبًا أو مجرد زميل، قائلة: «كانت بتجمع أصحابها في الخير، في الحقيقة ست قلما تتكرر، كانت بتشيل هم كل الناس وتساعد القريب والغريب، ست من أجدع وأنقى الشخصيات اللي قابلناها».

دلال عبد العزيز تخرج من العناية المركزة بسبب شقيق إلهام شاهين

وأكدت إلهام شاهين أن دلال عبدالعزيز، حتى لحظاتها الأخيرة، فعلت معها الواجب على الرغم من مرضها وتواجدها في العناية المركزة، حيث قالت: «عرفت مني أن أمير أخويا رجله مكسورة وموجود في المستشفى، وطلبت ناخدها بالكرسي المتحرك لغاية أوضة أمير، علشان هي اللي تقوله ألف سلامة ليك، لآخر لحظة كانت بتعمل الواجب معانا كلنا، الست دي ليها في رقبتنا كلنا واجبات كتيرة أوي».