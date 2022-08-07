رحلة معاناة دلال عبد العزيز مع فيروس كورونا في ذكرى وفاتها الأولى

تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا 7 أغسطس 2021 متأثرة بإصابتها بمضاعفات فيروس كورونا.

ونستعرض خلال السطور التالية رحلة معاناة دلال عبدالعزيز منذ الإصابة إلى الوفاة.

تصوير مسلسل عالم موازي

كانت الفنانة دلال عبدالعزيز حريصة جدا هي وأسرتها على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا وكانت تظهر دلال عبدالعزيز في معظم الجنازات مرتدية الكمامة و«الفيس شيلد» ورغم ذلك أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير دورها في مسلسل «عالم موازي» والذي كان من المفترض عرضه في رمضان ولكنه توقف بسبب وفاة دلال عبدالعزيز.

بدأت إصابة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا أثناء التصوير هي وابنتها دنيا سمير غانم بطلة العمل، وتم عزلهم منزليا لفترة وتعافت دنيا سمير غانم وظلت والدتها في المعاناة مع فيروس كورونا لمدة 4 أشهر حيث إن إصابتها بالمرض بدأت في أبريل 2021 ورحلت عن عالمنا أغسطس2022.

نقل دلال عبد العزيز إلى المستشفى

وتدهورت حالة دلال عبد العزيز الصحية ولزم نقلها إلى المستشفى هي وزوجها الفنان سمير غانم والذي نقلت العدوى إليه وتدهورت حالة الثنائي صحيا، ودخلا إلى المستشفي ليتم وضعهما تحت جهاز التنفس الصناعي، ليرحل سمير غانم في 20 مايو 2021 متأثرا بمضاعفات الفيروس الذي أثر على الكلى.

وقررت أسرة سمير غانم إخفاء خبر وفاته عن دلال عبد العزيز، لعدم تدهور نفسيتها إلا أنها ذهبت إليه بعد 3 أشهر من رحيله دون أن تعلم وهي على قيد الحياة بخبر وفاته.