ذكرى رحيلها.. وصية الأم سر حضور دلال عبد العزيز العزاء أكثر من الفرح

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت بعد معاناة كبيرة مع المرض، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

دلال عبد العزيز، كانت معروفة أنها تحرص دائما على تأدية واجب العزاء عن حضورها في الأفراح، مؤكدة أن والدتها كانت توصيها بذلك.

وأضافت دلال عبد العزيز خلال حلولها ضيفة علي برنامج «معكم»، المذاع عبر شاشة قناة «cbc»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الفنان الراحل سمير غانم كان يلقبها بـ«عزاء عبد العزيز»، وذلك لكثرة مشاركتها في العزاء، موضحة «حتى الفنانة رجاء الجداوي مسميها عزاء الجداوي».

دلال عبد العزيز في دور العرض رغم غيابها

وفي سياق آخر يعرض للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فيلم «تسليم أهالي»، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه حول تناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

فيلم «تسليم أهالي» من بطولة دنيا سميرغانم، هشام ماجد، بيؤمي فؤاد، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، محمد ممدوح، محمد حسني، سمير غانم ، لوسي