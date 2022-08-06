إيمي سمير غانم تحيي ذكري وفاة دلال عبد العزيز.. «صورة داخل صورة»

أحيت الفنانة إيمي سمير غانم ، ذكرى وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، والتي تحل غدًا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت صورة لها بينما تمسك صورة لوالدها الفنان سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، دون أي تعليق عليها.

إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدتها

وتوالت التعليقات من المتابعين علي صورة إيمي سمير غانم «ربنا يرحمهم ويغفر لهم»، وقال آخر: « ألف رحمة ونور عليهم يا رب».

الجمهور ينتظر عودة إيمي سمير غانم للأعمال الفنية

وينتظر الجمهور عودة إيمي سمير غانم، للمنافسة إلى الأعمال الفنية لأنها تغيب منذ فترة طويلة بعد وفاة والدها ووالدتها، حتى أنها تمر بحالة نفسية سيئة حزنًا عليهم، ولكن في آخر لقاء تلفزيوني للفنانة دنيا سمير غانم أكدت أن شقيقتها إيمي ستعود قريبًا للأعمال الفنية.

آخر عمل فني للراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز

وفي سياق آخر، تتولى جميع دور العرض طرح آخر عمل فني للراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، تحت عنوان «تسليم أهالي»، رفقة ابنتهما دنيا سمير غانم، والتي تدور أحداثه حول تناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

ويشارك في بطولة فيلم «تسليم أهالي» دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وعبد الله مشرف، وأحمد فتحي، ومحمد ممدوح، ومحمد حسني، وسمير غانم، لوسي.