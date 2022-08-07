ما هو سبب صيام يوم عاشوراء؟.. أزهري يوضح

ما هو سبب صيام يوم عاشوراء؟، سؤال يطرحه الكثيرون بالتزامن مع حلول ذكرى يوم عاشوراء غداً، ولماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم؟ وسبب تسميته بهذا الاسم، وهو ما أوضحه الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، وأحد علماء الأزهر الشريف.

وحول سبب صيام يوم عاشوراء، قال «الأطرش»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إنه «عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك ؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى، وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه».

سبب صيام يوم عاشوراء 2022

وأكد أن صيام يوم عاشوراء من السنن العظيمة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن سبب صيامه أنه يوم نجى الله فيه موسى، وأغرق فرعون وجنوده، بحسب قوله، مضيفاً: «فصامه النبي صلى الله عليه وسلم ، وألزم الصحابة بصيامه متابعة لموسى عليه السلام ، وشكرًا لله تعالى ، فلما فرض الله شهر رمضان ، نسخ ذلك الحكم ، وأصبح صيامه سنة».

واستشهد بقول أبو العباس القرطبي: «ويمكن أن يقال أذن الله تعالى له في صيامه، فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن الحامل لهم على صومه؟ فقالوا ما ذكره ابن عباس: إنه يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرّق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه".

فضل صيام يوم عاشوراء

وتابع: «فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم»،وأمر بصيامه، حتى كانوا يصومون الصغار، فالتزمه صلى الله عليه وسلم وألزمه أصحابه إلى أن فرض شهر رمضان، ونسخ وجوب صوم يوم عاشوراء.

واختتم: «لم يصم النبي، صلى الله عليه وسلم، عاشوراء اقتداءً باليهود؛ فإنه كان يصومه قبل قدومه عليهم، وقبل علمه بحالهم، لكن الذي حدث له عند ذلك إلزامه والتزامه استئلافا لليهود، واستدراجا لهم، كما كانت الحكمة في استقباله قبلتهم، وكان هذا الوقت هو الوقت الذي كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه».