إطلاق دورة لتنمية المهارات الإعلامية لباحثي مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى، إطلاق دورة تنمية المهارات الإعلامية لباحثي الأمانة العامة للثقافة الإسلامية، حيث تستمر فعالياتها على مدار أسبوعين ويحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن ‏برامج التدريب التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية تستهدف دعم مهارات الباحثين، ودعم قدراتهم العلمية والبحثية في المجالات المختلفة، بما يمكّنهم من أداء دورهم بشكل أفضل يحقق أهداف المؤسسة ورسالتها؛ وذلك في إطار اهتمام المجمع بجانب التدريب والتأهيل العلمي للكوادر البحثية المتميزة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية للباحثين.

عرض المحتوى الدعوي والتوعوي

وأضاف «عيّاد»، أن مجمع البحوث الإسلامية حريص على تدريب وتأهيل منسوبيه على الأسلوب الإعلامي الأمثل في ‏عرض ‏المحتوى الدعوي والتوعوي، إضافة إلى التواصل الفعّال والتأثير في ‏الآخرين ‏والتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة.

برنامج الثقافة الإسلامية

‎من جانبه قال الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إن برنامج الدورة يستهدف تأهيل باحثي الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية إضافة إلى واعظات الأزهر، في جانب مهارات الكتابة والتحرير الصحفي، تمهيدًا للاستفادة من ذلك في التوعية الجماهيرية من خلال الكتابة للصحف والمجلات في القضايا المعاصرة.

وأضاف «الصغير»، أن فعاليات الدورة تستمر على مدار أسبوعين، ويشارك فيها نخبة متميزة من المدربين من أساتذة الإعلام بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، كما تتضمن مجموعة من اللقاءات العملية المتميزة وورش العمل التي تعقد يوميًا بنهاية اليوم التدريبي.