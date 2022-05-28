انطلاق اختبارات الفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية «صور»

انطلقت اليوم اختبارات الفرقة الأولى لمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية.

وكان الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر إعفاء جميع المتقدمين الجدد للالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية لهذا العام، كما تم تخفيض المبالغ لجميع الدارسين والملتحقين الجدد لهذا العام من 800 جنيه إلى 400 جنيه.

‏إعفاء المتقدمين للالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء من المصروفات

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه تم ‏إعفاء جميع المتقدمين الجدد للالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية لهذا العام.

ومن ضوابط الحضور في مراكز الثقافة الإسلامية أن يتم تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 70% كشرط أساس لدخول الامتحان النهائي.

ويمنح الدارس أو الدارسة فرصتين امتحانيتين اثنتين «دور أول - دور ثان، وستكون المحاضرات مركزية عن بُعد لأي أعداد في أي فصل يقل عدد المسجلين فيه عن (15) دارسًا.

30 دارسا في الفصل الواحد

واكدت الوزارة أنه لن يزيد عدد الدارسين عن (30) دارسًا أو دارسة في الفصل الواحد، والأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

ولن يزيد عدد الدارسين عن (30) دارسًا أو دارسة في الفصل الواحد، والأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

وعن المحتوى الثقافي الذي يقدم للدارسين في مراكز الثقافة الإسلامية، فهو دورات تأهيلية لهم في الفقة والتفسير والحديث وفي قضايا التجديد.