رامي رضوان في ذكرى وفاة دلال عبدالعزيز: كانت طلتها كلها خير وبركة

العلاقة التي تربطه بوالدة زوجته ليست عادية، كانت كعلاقة الابن بأمه، هكذا كان الإعلامي رامي رضوان يتعامل مع حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي كتب عنها في الذكرى الأولى لوفاتها؛ معبرًا عن مدى اشتياقه الشديد لها.

وقال رامي رضوان، إن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لم تكن مجرد حماته فقط وإنما كانت بمثابة أمه الثانية، مشيرًا إلى أنها كانت طاقة لا تنتهي من الحب والجمال والطيبة، وأنه لم يرَ في طيبة قلبها وحبها للناس وللخير وفيض عطائها ومساعدتها لكل من حولها.

رامي رضوان: أفتقد كل شيء في دلال عبدالعزيز

وأعرب «رضوان»، عن اشتياقه البالغ لها خلال الأشهر الماضية منذ رحيلها عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 7 أغسطس عام 2021، قائلًا: «طلتها كانت دائما بها خير وبركة وبهجة، وأنا أفتقد بها كل شئ».

وحول علاقة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بحفيدتها «كايلا» ذكر أن علاقتها بها كانت قوية بشدة خصوصا أنها كانت حفيدتها الأولى، متابعًا: «كايلا كانت مرتبطة بها بشدة، وكانت علاقتها بها أقوى من علاقة أي جدة بحفيدتها، وكنت عندما أخبرها بأن أعز من الولد ولد الولد.. كانت بتقولي قل بقيتها.. أعز من الولد ولد الولد لجل الولد».

كما تحدث عن علاقتها بزوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم، مشيرًا إلى أن علاقتهما كانت قوية حيث كانت بمثابة ارتباط روحي، وأنهما كانا أمان لبعضهما البعض.

ظهور دلال عبد العزيز بعد وفاتها

توفيت دلال عبد العزيز في 7 أغسطس عام 2021، بعد معاناتها مع فيروس كورونا المستجد ووجودها في العزل الطبي، كما شهدت السينما مؤخرًا ظهورها بعد وفاتها من خلال فيلمي فرق خبرة مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي، وفيلم تسليم أهالي مع ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد.