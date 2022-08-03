هشام جمال عن مشاركة دلال عبدالعزيز في تسليم أهالي: شكرا على طيبتك وخفة دمك

وجَّه الفنان والمنتج هشام ماجد الشكر لروح الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بعد مشاركتها في فيلم تسليم أهالي، والذي يعتبر آخر أعمالها التي تعرض لها بعد وفاتها.

ونشر هشام جمال، عبر حسابه على موقع إنستجرام، مشهدا من الفيلم للفنانة دلال عبدالعزيز وعلق عليه قائلا: «أثناء آخر تجربة مشاهدة لفيلم تسليم أهالي قبل نزوله، صورت الجزء ده عشان أقول للأم والفنانة المحترمة دلال عبد العزيز الله يرحمها، شكرا يا أستاذة بثينة، على جمالك وطيبتك وخفة دمك وشطارتك».

هشام جمال: ادعوا لها بالرحمة هي وسمير غانم

واختتم هشام جمال قائلا: «قبل سنويتها بأيام عايز أطلب منكم تدعو لها بالرحمه هي وأستاذ سمير غانم الله يرحمه وإن شاء الله يكونوا سوا في الجنة دلوقتي بإذن الله».

فيلم تسليم أهالي

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في فيلم تسليم أهالي والمقرر عرضه اليوم 3 أغسطس في جميع دور العرض، بدور بثينة موظفة الحكومة التي تقع في غرام الفنان بيومي فؤاد خلال الأحداث وتنشأ بينهم عدد من المشاهد الرومانسية الكوميدية.

فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.