دنيا سمير غانم في ذكرى وفاة دلال عبدالعزيز: «شكرا يا أمي»

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي يمر اليوم الذكرى الأولى على رحيلها لوفاتها في 7 أغسطس عام 2021، بعد تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، متمنية لها السعادة في نعيم الآخرة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وظهرت الفنانة دلال عبد العزيز في الصورة التي نشرتها دنيا سمير غانم، وهي ترتدي عباءة سوداء اللون وحجابًا باللون الأبيض، وعلقت «دنيا» على الصورة بحسابها بـ «انستجرام»، بقولها: «رب اجعل مقامها في الفردوس الأعلى عدد ما نبض قلبنا للشوق لها، اللهم ارحمها وأذقها حلاوة الجنة وطيب الجنة ونعيم الجنة، ربنا يسعدك يا أجمل أم في الدنيا، شكرًا على كل حاجة يا أمي».

وفاة دلال عبدالعزيز بسبب فيروس كورونا

وتظهر دلال عبد العزيز في فيلم تسليم أهالي، الذي بدأ عرضه في دور السينما اليومين الماضيين، ويعد آخر مشاركة وظهور لها قبل إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياتها.

تسليم أهالي أخر ظهور سينمائي لها

فيلم تسليم أهالي، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيكو ومحمد ممدوح وأحمد فتحي.

تركت الفنانة دلال عبدالعزيز، إرثًا فنيًا كبيرًا، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها، حديث الصباح والمساء، دموع صاحبة الجلالة، الناس في كفر عسكر، فلانتينو، سابع جار، ملوك الجدعنة.

ومن الأفلام السينمائية، «النوم في العسل»، «لصوص 5 نجوم»، «خير وبركة»، «قلب أمه»، «لا تراجع ولا استسلام»، «آسف على الإزعاج»، «أسرار البنات».