تفاصيل شخصيات فيلم تسليم أهالي قبل عرضه اليوم.. آخر أعمال دلال عبدالعزيز

ساعات قليلة وتستقبل دور العرض فيلم تسليم أهالي، والذي يتنافس على الإيرادات وشباك التذاكر، ويشهد الفيلم ظهورا خاصا للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل شخصيات الفيلم..

دنيا سمير غانم

وتجسد دنيا سمير غانم دور زاهية، ابنة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم، وهي فتاة رومانسية ضعيفة الشخصية وتتعرض خلال الأحداث للعديد من المشاكل بشكل كوميدي.

هشام ماجد

ويجسد الفنان هشام ماجد خلال الأحداث دور «خليل» طبيب بشري يسعى إلى السفر والهجرة للخارج ولكن تظهر في حياته امرأة تطارده طوال أحداث الفيلم.

دلال عبد العزيز

أما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فتجسد دور بثينة موظفة الحكومة التي تقع في غرام «صدقي» الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد وتنشأ بينهما قصة حب كوميدية.

بيومي فؤاد

أما الفنان بيومي فؤاد يجسد شخصية صدقي الذي يستكمل مسيرة والده، ويعمل موظفا حكوميا في إحدى الهيئات الحكومية، ولديه ابن يعمل طبيبا والذي يجسده الفنان هشام ماجد.

فيلم تسليم أهالي

فيلم «تسليم أهالي» بطولة مجموعة من النجوم دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسي، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب بشري، الذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، الهجرة إلى كندا، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان ويحاولان خلال الأحداث التخلص منها.