تاجر مانجو: «الزبدية» و«العويس» الأكثر إنتاجية وانتشارا في العام الجاري

انتشرت أنواع المانجو الزبدية في الأسواق، بمحافظة الإسماعيلية بشكل كبير خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع نضوج الثمار على الأشجار وقرب ذروة الموسم، وترواحت أسعار المانجو مابين 8 جنيهات و14 جنيه للكيلو الواحد بحسب حجم الحبة وحالة نضجها على الأشجار إلى جانب عدم إصابتها بأي فطريات أو أمراض.

كميات كبيرة في الأسواق

وقال محمد الهادي، أحد تجار المانجو في الإسماعيلية، إن إنتاج المزارع هذا العام من أنواع الزبدية والعويس هي الأكثر انتشارًا على الإطلاق من بين باقي الأنواع المختلفة.

ورجح «الهادي» زيادة الكميات من هذه الأنواع بسبب قدرتها على تحمل العوامل الجوية المختلفة وسماكة القشرة الخارجية لها بعكس الأنواع الأخرى كالسكري الأبيض والممتاز والأنواع الهندية.

وأشار إلى أن مانجو الزبدة أو ما يطلق عليها «الزبدية» في محافظات القاهرة الكبرى هي الأكثر انتشارا في محال العصائر وشركات التصنيع لجودتها الكبيرة وكبر حجمها.

وأضاف: «أيضا هذا النوع هو الأفضل على الإطلاق في التخزين سواء كان في الثلاجات الكبرى أو تخزين المنازل لاستخدامها في العصائر المختلفة طوال العام».

أسعار العويس والسكري

وبحسب الحاج جلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالإسماعيلية، أن الأسعار في الإسماعيلية في متناول الجميع خلال الفترة الحالية مع تنوع كبير في الأصناف.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أكثر الأنواع تميزاً في الإسماعيلية هي السكري والزبدية والعويس وموجودة بكثافة في أسواق الجملة بأسعار تبدأ من 10 جنيهات لبعض الأنواع كالزبدية وتصل إلى 20 و25 للسكري الأبيض و30 و40 جنيها و40 جنيها للعويس.