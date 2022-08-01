تاجر مانجو.. هذه الأنواع الأفضل في أغسطس تعرف عليها 

مع بداية شهر أغسطس، تنتشر أنواع مختلفة من المانجو في أسواق الإسماعيلية، بالتزامن مع ذروة الموسم، وتساقط الثمار في المزارع بعد نضوجها.

أنواع مختلفة من المانجو الإسماعلاوي بأسعار مختلفة، يبحث عنها المواطنون باعتبارها المنتج الأكثر تميزاً بين أنواع المانجو المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

أنواع المانجو الأفضل في أغسطس

وقال إبراهيم صالح، تاجر مانجو بالإسماعيلية، إن بداية شهر أغسطس تشهد بشائر لعدد من الأنواع، مثل «العويس والفص»، وهي من أشهر أنواع المانجو وأفضلها عليى الإطلاق، لتميز طعمها عن باقي الأنواع.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن نوع «العويس» يُعتبر أغلى أنواع المانجو، وسجل ما بين 45 و55 جنيهاً للكيلو فرز أول، بينما وصل سعر نوع «الفص» إلى 60 جنيهاً للكيلو.

وتتميز مانجو «الفص» بصغر حجمها وزيادة نسبة السكر فيها وعدم وجود نواة كبيرة، مقارنةً بباقي الأنواع المنتشرة حالياً في الأسواق.

وقال «صالح» إنه من بين الأنواع المنتشرة حالياً المانجو «النعومي»، التي ظهرت بشايرها، خاصةً من بعض المزارع في مركز فايد، وعلى طريق السويس، مشيراً إلى أن نوع «النعومي» من الأنواع الغربية التي دخلت سوق المانجو المصري، لكنها أثبتت جودتها، إضافة إلى أنواع أخرى مثل «الكيت، والكنت، والكريمسون»، إلا أن الأنواع الأخيرة تظهر في الأسواق مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

السكري الأبيض والممتاز أفضل الأنواع سعراً

وقال «صالح» إن هذه الفترة شهدت انخفاض أسعار المانجو السكري الأبيض، التي وصلت إلى 22 جنيها للكيلو بسعر أسواق التجزئة، فيما بلغ سعر السكري الممتاز 30 جنيهاً للكيلو، وأضاف أن انواع السكري الأبيض والممتاز من أكثر أنواع المانجو شهرة، لكثرة إنتاج الأشجار لهما، إلا أن السكري الممتاز هذا العام انخفضت إنتاجيته عن الأعوام الماضية.

10 أغسطس ذروة موسم المانجو

ولفت «صالح» إلى أن ذروة موسم المانجو هذا العام بدايةً من 10 أغسطس، وحتى انتهاء أغسطس، مشيراً إلى أنه مع بداية شهر سبتمبر، ستختفي أنواع مختلفة من المانجو من الأسواق نهائياً، كالسكري الأبيض والممتاز والفص، وأضاف أنه مع بداية شهر سبتمبر، وحتى نهاية العام، تستمر المزارع في إنتاج الأنواع الهندية مثل «النعومي والكيت والكنت والكريمسون»، التي تتميز بشدة تحملها عن الأنواع الأخرى.