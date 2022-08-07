الأردن يدين اقتحام المسجد الأقصى: عدوان مرفوض وخرق للوضع التاريخي للقدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست، باقتحامه وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال، محذّرة من عواقب هذه الاقتحامات ومطالبة بوقفها فورا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

اخترق المسجد الأقصى مدان ومرفوض

وقال هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، إنّ اقتحام المسجد الأقصى والممارسات الاستفزازية بحق المسجد عدوان مدان ومرفوض، وخرق صريح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني في القدس.

وأضاف هيثم أبوالفول، أنّ الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا وتصرف عبثي سيؤدي إلى تفاقم التوتر ويدفع الأوضاع إلى دوامة حرب مستمرة.

المسجد الأقصى للمسلمين فقط

وأكد أبوالفول، أنّ المسجد الأقصى مكان خالص للعبادة فقط للمسلمين، وإدارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وحمل هيثم أبوالفول، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الذي يجري اليوم، مطالبا إسرائيل بالكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى الشريف، لافتا إلى ضرورة وقف الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، إضافة إلى احترام سلطة إدارة شؤون الأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا في قطاع غزة، يعود لعائلة فلسطينية، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال ونساء، وباستشهاد المواطنين ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، بينما بلغ عدد المصابين 265 حتى الآن.