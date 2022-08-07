الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس تجاوز كل الخطوط

ادانت الرئاسة الفلسطينية، قبل قليل، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى من خلال السماح لمجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في ساحاته، وتواصل عدوانها ضد أبناء الشعب في قطاع غزة وهدم المنازل فوق ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد عائلات بمن فيها النساء والأطفال، وفقا لوكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.

الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي يدفع الأمور نحو التصعيد

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر.

مناشدات فلسطينية بتدخل الدول لوقف الهجمات الإسرائيلية

وطالب «أبو ردينة»، المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان، مضيفا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة يجب أن يقف عند مسؤولياته وأن يوقف هذا العدوان.