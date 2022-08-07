مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. ومقتل 2 في القصف الإسرائيلي على «جباليا»

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، قبل قليل، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 8 آخرين جراء قصف جوي إسرائيلي على مخيم جباليا، واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى.

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وبحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 21 مواطنا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة الغربية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بيت لحم، سيد محمد صبيح، وأحمد حسين موسى أبو رمدان، وعدّال حسين موسى أبو رمدان من بلدة الخضر، وإبراهيم خالد حسان، ورياض إبراهيم علي أبو عاهور من منطقة هندازة، ومحمد عماد الكار، واياد نادر سليمان طقاطقة، ومحمد حسين على ديرية، أثنا عبورهم على حاجز الكونتينر العسكري شرق بيت لحم، وجميعهم من بلدة بيت فجار.

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان فلسطينيين

واعتقلت قوات الاحتلال، فى طولكرم، 3 شبان، وهم: الأسير المحرر صهيب مرعي، 24 عاما، وأحمد أبو كباش من مخيم طولكرم، والأسير المحرر زيد ماهر أشقر، 25 عاما، من بلدة صيدا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.