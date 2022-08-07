القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالصفة العسكرية

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير الدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2023.

الشروط العامة للقبول

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي «كشف الهيئة» وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة «فترة التكليف»، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، وليسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن 34 عاما في 1/1/2023، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 عاما في 1/1/2023، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف

ويصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأنّه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15/8/2022 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساء عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 22617788 /02.