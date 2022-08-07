المشدد ثلاث سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي وأمين لظمي، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن وأحمد سعد.

أحداث الواقعة في يناير الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري 2022، بدائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج، عندما تم ضبط كلا من «ب . ف»، 52 عاما، و«إ . ع»، 22 عاما، بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «ترامادول وحشيش»، وذلك بقصد ترويجها والتربح منها، حيث وردت معلومات لمركز شرطة طهطا تفيد بوجود نشاط إجرامي للمتهمين، وتم التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة وضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتم تحريز المضبوطات.

إحالة الواقعة لجنايات سوهاج

وقد جهت النيابة للمتهمين تهمة الاتجار في المواد المخدرة «الحشيش والترامادول»، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزتهما، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكلا منهما.