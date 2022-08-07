سائق يطعن ميكانيكي وشقيقه بسكين في سوهاج.. اختلفوا على ركن السيارة

رفض ميكانيكي وشقيقه أن يركن أحد الأشخاص سيارته أمام ورشتهما، حتى لا يمنع عملهما خاصة أنه يعتمد على ركن السيارات أمام ورشتهما، وكانت تلك الشرارة التي أودت لمشاجرة أصيب بها الميكانيكي وشقيقه بطعنات نافذة وجروح.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث و بالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من «طرف أول» «عماد ح ا ع» سن 35 عاما ميكانيكي مصاب بجرحين طعنيين بالجانب الأيمن وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وشقيقه «بسام ح ا ع» سن 26 عاما ميكانيكي مصاب بجروح رضية بفروة الرأس والذراع الأيمن وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ومقيمين بدائرة القسم وقد تم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهم وبين«طرف ثان» «محمد ف ع م» سن 31 عاما سائق و«عبد الكريم ج ع م» سن 26 عاما عامل و«عبد الرحمن ا ع م» سن 29 عاما كهربائي سيارات ويقيمون دائرة القسم

ضبط طرفي المشاجرة

وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين» وقد تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول وذلك بسبب اعتراض الطرف الأول على ركن سيارة الأول من الطرف الثاني أمام الورشة ملكهما وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.