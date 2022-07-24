حبس صاحب مصنع قتل موظفا بقنا.. حرق جثته داخل برميل وألقاه في النيل

قررت جهة التحقيق في قوص، حبس المتهم بقتل موظف في السكة الحديد في قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في تهمة القتل العمد.

المتهم صاحب مصنع

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد ضبط المتهم «عبد الحميد، أ، ي»، 46 عاما، مالك مصنع بمركز قفط، لاتهامه بقتل عبدالباسط أحمد أبوالمجد، موظف بالسكة الحديد في قوص.

وكشفت تحريات المباحث في قوص، أن المجني عليه له مبلغ مالي يقدر بـ400 ألف جنيه لدى المتهم، وأنه يوم ارتكاب الجريمة، الخميس الماضي، ذهب لمطالبة الجاني برد المبلغ، وإثر ذلك ضرب المتهم الضحية بآلة حادة، ثم أشعل النار فيه داخل برميل ثم أحكم غلقه، وألقاه في نهر النيل بقوص.

كشف هوية الجثة

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، تمكنت من كشف هوية جثة عثر عليها يوم الخميس، متفحمة ومشوهة داخل برميل بترول مغلق وملقى في نهر النيل، أمام قرية قرية الحمر والجعافرة بقوص.

وتبين أن الجثة التي تم تعرف عليها من أسنانه الابلتين، لموظف بالسكة الحديد يدعى عبدالباسط أحمد أبو المجد، 52 عاما، مقيم بقرية الكراتية في قوص، متغيب وتم العثور عليه جثة مشوهة.

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا من الأجهزة الأمنية والأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية متحللة داخل برميل، في نهر النيل بقرية الحمر والجعافرة بقوص.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.