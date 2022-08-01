حبس 6 أشخاص 15 يوما بتهمة إشعال النيران في سيارة بنجريج

قررت النيابة العامة، بمركز شرطة بسيون، بمحافظة الغربية، حبس 6 متهمين 15 يوما، على ذمة التحقيقات في واقعة إضرام النيران في سيارة ربع نقل، في قرية نجريج.

تفاصيل ضبط المتهمين

كانت الأجهزة الأمنية في مركز بسيون، بمحافظة الغربية، تمكنت من ضبط 6 أشخاص من قرية نجريج، أضرموا النيران في سيارة ربع نقل، أثناء تواجدها أمام منزل مالكها، وذلك بسبب خلافات على بيع زهرة الياسمين، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واليوم الإثنين تم تجديد حبسهم.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من شخص يدعى «محمود.م.ال». مقيم بقرية نجريج، بدائرة المركز، بتفحم سيارته أثناء توقفها امام منزله، متهما مجموعة من الأشخاص.

التحريات والمعاينة الأولية

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، تفحم سيارة ربع نقل تحمل رقم 9347 ع.ل.ا فضية اللون، أثناء توقفها امام المنزل، وكشفت التحريات، عن وجود 6 أشخاص آخرين، متهمين قاموا بالاشتراك مع بعضهم البعض، وإضرام النيران في السيارة، بواسطة مادة سريعة الاشتغال، وذلك بسبب خلافات بينهم على تجارة زهرة الياسمين.

حرر محضر بالواقعة يحمل رقم 17717 لسنة 2022 جنح بسيون، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، ومعرفة قيمة الخسائر والتلفيات، واليوم تم تجديد حبس المتهمين.