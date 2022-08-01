عاجل.. رئيس الوزراء: الـ100 جنيه على بطاقة التموين ستصرف في صورة سلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الـ100 جنيه التي سيتم إضافتها على بطاقة التموين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستصرف في صورة سلع.

حزمة اجتماعية بتوجيهات رئاسية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية له على هامش جولته التفقدية في محافظة البحيرة منذ قليل، أنّ الحزمة تأتي لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتضمن 6 أشهر.

الدولة تتحمل الجزء الأكبر في أي زيادات

وتابع: «بعد الـ6 أشهر سيتم تقييم الأمر، وسننظر في الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من عدمها طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرا إلى أنّ الدولة تتحمل الجزء الأكبر من أي زيادات في السلع والخدمات، لأنها تعلم جيدا الظروف التي تمر بها العالم والمواطن.

ولفت مدبولي، إلى وجود جزء من حزمة الحماية الاجتماعية ستستمر وهي الأسر الجديدة المضافة لمعاش تكافل وكرامة المقدرة بعدد من 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة، ليصل الدعم النقدي لأكثر من 5 ملايين أسرة تمثل 20% من الشعب.

وأعلن رئيس الوزراء، مراجعة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة كل 3 سنوات، للنظر إذا كان لديها دخل لائق ودائم، لتخرج تلك الأسر، ويتم إدخال أسر أخرى مكانها.