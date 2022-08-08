حكم بإلزام رجل بدفع 25 ألف جنيه شهريا أجر مربية: مليونير ومش عاوز بيبي سيتر

بعد أن فاض بها الكيل من تصرفات طليقها الغريبة معها وأولادهما، قررت «شيرين» أن تخرج عن صمتها وتشتكيه لمحكمة الأسرة بدعوى نفقة وإلزامه بسداد 25 ألف جنية أجر مربية لأطفالهما، بعد أن تعند معها في سداد نفقاتهما، والامتناع عن ذلك لأنه لا يرغب في بقاء مربية الأطفال في المنزل، لتحكي الزوجة للقاضي تفاصيل جعلتها تقيم ضده دعوى خلع بعد 9 سنوات، وإنجاب 3 أطفال.

تغير بعد الزواج

بدأت الزوجة الثلاثينية حديثها أمام قاضي محكمة الأسرة، قائلة إنها لم تعد تتحمل أسلوبه معها، وظهر طبعه بعد الزواج حيث كان وقت الخطبة كريمًا ويحترمها ويلبي جميع طلباتها، وتأقلمت عليه وعلى طباعه رغم خطبتهما التقليدية، وبدأت تجهز معه عش الزوجية بكل حب، وكانت تعامل عائلته كأنها عائلتها، وتمت الزيجة، وانتقلت للعيش معه، لكنه لم ينتظر كثيرًا ليظهر لها وجهه الثاني.

استكملت «شيرين» حديثها أمام القاضي بأنها كانت تتحمل طباعه الصعبة والغريبة لأنها كانت ترفض الانفصال بسبب حملها، وبعد ذلك أنجبت طفلين توأم ما جعلها تنشغل بهما، وبدأ أسلوبه يزداد سوءً معها، وبعد أن طلبت منه مربية لتساعدها في رعيتهما رفض وتعند معها، وكان يلقي عليها اللوم في تقصيرها معه والمنزل، وأنها منشغلة طوال اليوم مع أطفالهما، وبعد فترة هجرها لمدة 6 أشهر.

خلعته بمحكمة الأسرة

«بعد ما المشاكل زادت بيننا، وصل بيا الحال إني لجأت لمحكمة الأسرة، وحكمت المحكمة لصالحي في دعوى خلع، ومن وقتها وهو رافض دفع النفقة لأطفاله، وبقى يرفض يدفع قرش واحد بشكل ودي، وبعد عناء أهله حكموا عليه أنه يتولى مصروفات ولاده، وأجبروه على دفع مصرفات بيبي سيتر، لأنه وقت الجواز كان رافض أي بيبي سيتر تدخل البيت».

وحاولت «شيرين» أن تبرر سبب دعواها لقاضي محكمة الأسرة قائلة إنها نشأت وسط عائله يخدم صغارها مربية، وتراعهم وتلبي احتياجاتهم، وخادمة تقوم بتنظيف المنزل وتيسير شؤونهم، وأنها اثبتت بالمستندات أنه ميسور الحال وقادر علي دفع نفقات المربية، ورغم أنه ميسور الحال ويدير أملاك عائلته من مصانع وعقارات، ولديه سيارة فارهة، وحسابه بالبنك بداخله ملايين الجنيهات إلا أنه يتعند معها في نفقة الصغار، لذا تقدمت ضده بدعوى نفقة مربية حملت رقم 529.

25 الف جنية أجر مربية

وحكمت محكمة الأسرة للأم بإلزام طليقها بدفع المبلغ كاملًا شهريًا، كأجر مربية لصغارهما، وذلك أن تأكدت المحكمة من يسار حال الأب من واقع المعيشة وأملاكه، وحددت بناءً على ذلك.