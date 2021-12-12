زوجة في دعوى نفقة: مصنش عشرة 8 سنين واتجوز عليا ورفض يصرف على أولاده

«لم يصن عشرة 10 سنوات، فبعد أن تحملت معه الصعاب كافأني بالزواج من أخرى، وهجرني أنا وأطفالي وتركنا نعاني الحاجة وسؤال الأقارب».. كلمات قالتها سيدة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، التي لجأت لها، لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.

أخواتي ساعدوه

وقالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت من جارها وحب طفولتها، وبعدها تقدم لخطبتها وبالطبع وافق أشقاؤها لأنهم كانت تجمعهم علاقة صداقة معه، وخطبت لمدة عامين، وكان لا يمتلك حتى مصروفات الزواج وساعدته هي وأشقاؤها حتى تتم الزيجة، واستأجرا غرفة فوق سطح المنزل، وبعد الزواج بأعوام كان يعاملها بطريقة جيدة، حتى ظهرت عليه علامات الثراء.

اتجوز بعد الترقية

وأضافت الزوجة أنها أنجبت 3 أطفال في أعمار مختلفة، وبعد أن ترقى زوجها في العمل وأقام مشروعه الخاص من الأموال التي أدخرتها من احتياجاتها هي وأولادها على مدار 8 سنوات، فوجئت بأنه امتنع عن الإنفاق عليهم وعندما تحدثت معه قال لها إنه يخسر الأموال بشكل كبير، فساعدته لمدة أشهر قبل أن تكتشف خداعه لها، حيث عرفت أنه تزوج من أخرى بعد أن زادت أمواله، بعد 10 سنوات من الحرمان والتعب معه، وترك المنزل دون أن يسأل عن أولاده.

أهله طردوني

وتابعت الزوجة: «في الفترة الأخيرة اتغير طبعه، بقي يضربني ويسبني ويهددني بالطلاق لو مبطلتش طلبات، وكنت بتحمل بس علشان أعيش ويصرف على ولاده، وبعد ما اكتشفت كذبه وواجهته طردني من البيت، بعد ما كنت عايشة معاه في أوضة فوق السطح في أول الجواز، ورفض يدفع فلوس لولاده بعد ما أترجيته أكتر من مرة، وأخدت الولاد لأهله علشان يتكفلوا بيهم لكنهم طردوني».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها تحملت مع زوجها أسوأ الظروف لكنه لم يراعي ذلك وتركها الآن بلا ماوى، وتتنظر الصدقة من الأقارب لتصرف على أبنائهما، خاصة أنها لا تمتلك مصدر دخل، فلجأت لمحكمة الأسرة لتطالب بنفقة لأولادها، ولا زالت الدعوى أمام محكمة الأسرة لم يتم الفصل فيها.