حكاية شاب لقي مصرعه طعنا داخل محل بلايستيشن في عين شمس.. خناقة تطورت لجريمة

في لحظة تتعالى الصرخات التي لا تتوقف في أحد شوارع منطقة عين شمس، أسرع الجيران محاولين اكتشاف حقيقة ما يحدث ليفاجأوا بسقوط شاب أرضًا، حملوه سريعا وتوجهوا به إلى المستشفى، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما فشلت كل محاولات إنقاذه، وتم القبض على المتهم صاحب محل البلايستيشن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

الواقعة بدأت بمشادة كلامية

وداخل محل للبلايستيشن نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، وحاول الأهالي التدخل وإنهاء الأمر، ولكن المشادة الكلامية بينهما تطورت ليقوم صاحب المحل بالتعدي على المجني عليه في العقد الثالث من العمر بضربه بمقص في منطقة الصدر، وأن السبب وراء الجريمة هو نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وبمجرد أن تلقى المجني عليه الطعنة من مقص يحمله المتهم، فاستقرت الضربة في صدره، وسقط أرضًا وسط بركة من الدماء، حملوه الأهالي ونقلوه إلى المستشفى في محاولة منهم لإنقاذه، ولكن فشلت كل محاولات الفريق الطبي ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة على الضحية.

تجديد حبس المتهم 15 يوما

وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وتم ضبط الجاني والتحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا.