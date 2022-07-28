سر جريمة العمرانية.. خلافات الجيرة وراء شروع عاطل في قتل تاجر ونجله

لاتزال جريمة العمرانية حديث أهالي المنطقة، والمناطق المجاورة لمسرح الجريمة المؤلمة بعدما اعتدى عاطل على صاحب محل مشروبات روحية وابنه، بسلاح أبيض، ما أدى لإصابة الأب بجرح ذبحي وإصابة الابن بارتجاج في المخ، وتدخل الأهالي بتلقينه علقة ساخنة وكبلوه بالحبال بعدما شاهدوه يحمل سلاحًا أبيضًا وملابسه ملوثة بالدماء، حتى حضر رجال الشرطة واقتادوه إلي ديوان القسم.

سر جريمة العمرانية المؤلمة

لم تمر سوى دقائق معدودة على ارتكاب الجريمة البشعة التي أقدم عليها الشاب، حتى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مدته 60 ثانية، يحمل مشاهد مرعبة لحظة ضبط الأهالي للمتهم، وهو يستعرض السلاح وسط الشارع أمام المارة، ويردَّد عبارات غير مفهومة، وكاد ينهي حياتهما أمام المارة، إلا أنّ تدخل الأهالي حال دون ذلك، ولقنوه علقه ساخنة ثم أوثقوه بالحبال قبل أن يبلغوا رجال الشرطة عن الحادث.

بلاغ غرفة عمليات شرطة النجدة

غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا مساء أمس، يفيد باعتداء عاطل على مالك محل ونجله داخل المحل الخاص بهما في شارع خاتم المرسلين، بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، لجمع معلومات وكشف ملابسات الواقعة.

جريمة العمرانية سببها خلافات الجيرة

وأشارت تحريات رجال مباحث الجيزة، إلى أن المتهم عاطل هاجم مالك محل مشروبات روحية فأصابه بجرح ذبحي، كما أصاب نجله بارتجاج في المخ، وتمكن الأهالي من ضبطه والسلاح الأبيض قبل هروبه، وتم إبلاغ قسم شرطة العمرانية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة ةأُخطرت جهات التحقيق.