6 مشاهد من جريمة قتل فتاة أوسيم.. دموع كاذبة وشاشة مكسورة

جريمة قتل بشعة في منطقة البراجيل التابعة لأوسيم بمحافظة الجيزة، اتهم فيها شاب بقتل «ابنة خاله» داخل منزلها بعد فشله في التعدي عليها، وسرعان ما تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» 6 مشاهد من جريمة أوسيم، وذلك بالتزامن مع ثالث جلسات محاكمة المتهم اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة.

يطلب منها أن يشرب

المشهد الأول، بداية الجريمة، كانت وقوف المتهم أمام باب ضحيته «ابنة خاله» مستغلًا وجود أهلها في عملهم خارج المنزل وتواجدها بمفردها، فطرق على باب المنزل وفتحت له، طلب منها أن تحضر لها الماء ليشرب.

دخل وأغلق الباب خلفه

في المشهد الثاني، طلب المتهم من ابنة خاله أن تحضر له الماء، استدارت بظهرها وتوجهت داخل المنزل لإحضار الماء، فقام المتهم بإغلاق الباب والدخول خلفها محاولًا التعدى عليها، لكنه فوجئ بوصول شقيقها أمام باب المنزل والطرق على الباب، وقيام المجني عليها بمقاومته فقام بإنهاء حياتها عن طريق ذبحها بسلاح أبيض.

يحاول التماسك ويخفي الارتباك

المشاهد الثالث، يخرج القاتل من المنزل تاركًا باب المنزل مفتوحًا عقب خروجه ليتوجه إلى أسرتها محاولا الظهور أمامهم بشكل طبيعي ومتماسك حتى لا تظهر عليه أي ملامح ارتباك.

شاشة مكسورة وهاتف مسروق

المشهد الرابع، مكالمة صادمة لأسرة «أمل» من الجيران يبلغونهم أن أمل مقتولة داخل المنزل، الأم تصاب بصدمة كبيرة، اكتشفوا عدم وجود الهاتف المحمول الخاص بالضحية حتى تظهر الجريمة على أنها سرقة، كما اكتشفوا تكسير شاشة كاميرا المراقبة الموجودة في منزل الضحية، وعلى الفور حضر رجال الشرطة إلى المكان، وأجروا تحريات مكثفة في الواقعة وناظرت جهات التحقيق جثمان الضحية.

دموع كاذبة.. هجيب حقك يا أمل

المشهد الخامس، تجمع الجيران وأقارب أمل وأصبح المكان مليئًا بالناس وكان من بينهم المتهم بالقتل الذي مثل دور المصدوم على الجميع محاولًا الظهور بشكل المصدوم على قتل أمل وكان يبكي ويردد «هجيب حقها» حتى لا يكشفه أحد.

اعترافات المتهم

المشهد السادس، توصلت تحريات رجال الشرطة الى أن ابن عمة الضحية وراء ارتكاب الجريمة وبمناقشته وتضييق الخناق عليه بالأدلة بعد ما كشف هارد الكاميرات الخاصة بالمنزل أنه من أقدم على ارتكاب الجريمة، فاعترف بجريمته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وفي مسرح الجريمة مثل المتهم بالقتل جريمة قتل ابنة خاله داخل المنزل وشرح أمام جهات التحقيق كيف نفذ جريمته.