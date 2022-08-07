الصين تنهي أعنف مناورات عسكرية قرب تايوان

أنهت الصين، مساء اليوم، مناوراتها العسكرية غير المسبوقة التي استمرت 4 أيام، والتي أظهرت براعة بكين العسكرية المتزايدة وتصميمها على تحدي ما وصفته بـ«أي محاولة لفصل تايوان عن الصين»، بعد الزيارة المثيرة للجدل إلى الجزيرة الأسبوع الماضي من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بحسب تقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وشهدت الأيام الماضي توتر غير مسبوق عقب زيارة بيلوسي إلى تايوان متجاهلة التحذيرات الصينية التي تعد الزيارة مساس بسيادة بكين ومبدأ «الصين الواحدة» الذي يعني أن تايوان جزء من أراضي الصين، وسط مخاوف دولية من اتساع حدة التوترات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

ردود الصين على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

وقالت الصحيفة إنَّه في إطار الرد على زيارة نانسي بيلوسي، اختبرت بكين إطلاق صواريخ باليستية فوق العاصمة التايوانية تايبيه، لأول مرة خلال التدريبات التي قامت بها.

كما أوقفت الصين بعض أوجه التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من القضايا، بما في ذلك إلغاء مسألة وجود قنوات الاتصال مفتوحة بين القادة العسكريين للدولتين وتعليق التعاون الثنائي بشأن أزمة المناخ.

الجيش الصيني يوضح أهداف التدريبات العسكرية قرب تايوان

وظلت السفن الحربية الصينية والتايوانية مترقبة، اليوم، في الساعات التي سبقت انتهاء التدريبات العسكرية المقررة. وقال جيش التحرير الشعبي الصيني إن تدريباته ركزت على اختبار الضربات الجوية والبرية الصينية بعيدة المدى.

وردت تايوان على بكين بعزمها على إجراء تدريبات عسكرية مماثلة، إذ ذكرت وكالة الأنباء المركزية التابعة لها، أن جيشها سيجري مناورات بالذخيرة الحية في مقاطعة بينجتونج الجنوبية يومي الثلاثاء والخميس.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، إنها رصدت 66 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية و 14 سفينة حربية صينية تقوم بأنشطة في مضيق تايوان وحوله، وكانت أعلنت في السابق أنها مستعدة للرد حسب الضرورة على أي تصعيد من قبل الصين.