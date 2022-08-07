تايوان تحث الصين على وقف المناورات العسكرية

حث مجلس الشئون الداخلية لتايوان الصين، اليوم، على إيقاف المناورات العسكرية حول الجزيرة، يأتي ذلك مع استمرار الصين في إجراء مناورات عسكرية باستخدام ذخيرة حية، بالإضافة إلى محاكاة المناورات الحرب حول الجزيرة، وفقا لما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

مجلس شئون تايوان يتهم الصين بإجراء محاكاة لمهاجمة الجزيرة

واتهم المجلس بكين في بيان، بمواصلة مناوراتها العسكرية حول الجزيرة كجزءٍ من محاكاة عملية عسكرية لمهاجمة ومحاصرة تايوان من أجل السيطرة عليها، وأضاف البيان أن مسئولي الحزب الشيوعي في الصين ومن بينهم وزير الخارجية «وانج يى» يشوهون الحقائق على الساحة الدولية بشكل واضح، لافتا إلى أنهم يلومون الآخرين على الأفعال التي تعرض السلام في مضيق تايوان للخطر، فضلا عن الإساءة إلى الرئيس بلغة مبتذلة.

المجلس يطالب الصين بـ«العقلانية»

وأعرب المجلس عن استياءه بشأن المناورات العسكرية للصين والتي تثير الذعر في المنطقة، فضلا عن انتهاكها السيادة القومية لتايبيه، والغارات العسكرية العنيفة التي تؤثر بشكل كبير على الأمن في المنطقة والملاحة البحرية، وطالب المجلس السلطات الصينية بأن تكون أكثر عقلانية، وأن تتخلى عن هذه المناورات العسكرية والسياسات العدوانية تجاه تايوان، وأكد المجلس على أن جمهورية الصين الشعبية وتايوان لا يكونان جمهورية واحدة وهذه حقيقة موضوعية وعليهم تقبل ذلك.

المجلس: تايوان لم ولن تكون جزءًا من الصين

وأشار البيان إلى أنه من الناحية التاريخية فإن تايوان لم ولن تنتمي إلى جمهورية الصين على الإطلاق، بالإضافة إلى أن تحديد مستقبل الجزيرة يعتمد فقط على سكانها، وأكد المجلس أن تايوان ما زالت تتصرف بشكل عقلاني حيال ذلك الموقف حتى الآن، ولكنها لن تتهاون أو تتكاسل فقط في الدفاع عن سيادة وأمن أراضيها بل أيضا عن حريتها والحياة الديمقراطية داخل البلاد، كما دعا المجلس أعضاء المجتمع الديمقراطي حول العالم لمساندة ودعم تايوان وأن يكبح أفعال الأنظمة الديكتاتورية ولاسيما تقويض السلام واستخدام القوة العسكرية.