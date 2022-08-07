أعلن الجيش الصيني إجراء مناورات عسكرية دورية منتظمة شرق خط الوسط من تايوان، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

مناورات للجيش الصيني

وفي وقت سابق، أطلق الجيش الصيني مقذوفات على مضيق تايوان، حيث أعلن جيش بكين، إطلاق نار طويل المدى بالذخيرة الحية في المنطقة، موضحا في بيان، أنّه نفذ إطلاق نار طويل المدى بالذخيرة الحية على مناطق محددة في شرق مضيق تايوان.

وذكرت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي في بيان: «تم تنفيذ ضربات دقيقة على مناطق محددة على مضيق تايوان الشرقي وتحققت النتائج المتوقعة»، وتجري الصين حاليًا بعضًا من أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان، في استعراض للقوة يمتد عبر ممرات الشحن الدولية الحيوية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.