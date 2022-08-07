تصاعد التوتر في مضيق تايوان.. سفن حربية من الجانبين في المواجهة

أبحرت 10 سفن حربية من الصين وتايوان في مضيق تايوان، وكانت هذه السفن قريبة جدًا لبعضها، إضافة إلى عبور بعض السفن الصينية للحدود المائية التي تفصل بين بكين وتايبيه، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وصرحت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، بأنَّ بعض من السفن الصينية والطائرات الحربية وبعض الطائرات المسيرة لدى الصين كانوا يحاكون الهجوم على الجزيرة وقواتها البحرية.

وردا على ذلك أرسلت الوزارة بعض الطائرات الحربية والسفن لتأكيد استعدادها للقتال، ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر لها: «بعد أن اخترقت القوات الصينية للحدود التايوانية مثلما فعلوا، أمس، فإن الجانب التايواني يراقب عن كثب تلك التجاوزات»، ونفى المصدر قدرة الصين على اختراق تايوان بسهولة.

المناورات العسكرية تشبه القط والفأر

وأضافت «رويترز» على لسان المصدر: «كلا الجانبين يمارسان ضبط النفس حتى الآن، وهذه المناورات العسكرية بين البلدين تشبه لعبة القط والفأر، فهناك أحد الجانبين يحاول الاختراق والجانب الأخر يقف في طريقه ويجبر الأخر على العودة والتراجع مرة أخرى».

وكانت السلطات التايوانية قد صرحت أن صواريخها المضادة للسفن و صواريخ «باترويت» على أهبة الاستعداد ضد أي هجوم أو عدوان من الخارج، وحاليًا تتركز المناورات العسكرية في 6 مواقع حول الجزيرة لمحاصرتها من جميع الاتجاهات، ومن المقرر أنَّ تنتهي هذه المناورات ظهيرة اليوم، وفقًا لما نشرته وكالة «شينخوا» الصينية.

وزارة الطيران التايوانية ترفع بعض القيود على الرحلات

وأعلنت وزارة الطيران التايوانية أنَّه سيتمّ رفع بعض القيود على رحلات الطيران في مجالها الجوي، مفسرة ذلك بأنّ المناورات العسكرية لم تعد مؤثرة بشكل كبير على المجال الجوي للبلاد، ورغم ذلك، توجه تايوان الطائرات والسفن بعيدًا عن مناطق المناورات حتى لا يؤدي الأمر إلى عواقب وخيمة.

وقال المتحدث الرسمي بالبيت الأبيض إنَّ هذه المناورات ما هي إلا تصعيد خطير من قبل الصين لتغيير الوضع الراهن للجزيرة، واصفا هذه المناورات بالـ«المستفزة».