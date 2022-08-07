حسن الأسمر ينضم لجمعية المؤلفين والملحنين بعد وفاته بـ11 عاما

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، قبولها عضوية الفنان حسن الأسمر وذلك بعد مرور 11 عامًا على رحيله، إذ توفي يوم 7 أغسطس عام 2011.

وجاء ذلك بعد أن تقدم نجله هاني الأسمر منذ أشهر بطلب مشمولا بكافة الأوراق والمستندات لقبوله عضوية والده في جمعية المؤلفين والملحنين.

حسن الأسمر توفي عام 2011 إثر أزمة قلبية

وكشف الشاعر فوزي إبراهيم الأمين العام لجمعية المؤلفين والملحنين، عن إمكانية الموافقة على قبول عضوية فنان متوفى، قائلا في بيان: «النشاط الرئيسي لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين هو تحصيل الحقوق المادية، وفي حال إن كان هناك فنان رحل عن دنيانا قبل الانضمام للجمعية، ولديه أعمال فنية تستحق تحصيل حقوق مادية، يحق لورثته أن يتقدموا بعد وفاته بطلب العضوية مشمولا بالأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتهم إلى أن يقرر المجلس قبول العضوية».

معلومات عن حسن الأسمر

يذكر أن الفنان حسن الأسمر من مواليد 21 أكتوبر من عام 1959، ورحل عن دنيانا في السابع من شهر أغسطس من عام 2011 إثر أزمة قلبية، وقدم خلال مسيرته مئات الأغنيات التي كان لها بصمة واضحة فى الأغنية الشعبية مثل كتاب حياتي وأنا مين والواد ده هو وانا مش هسيبك.

كما قدم عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الهامة عبر مسيرته منها مسلسل «أرابيسك» مع الفنان صلاح السعدني والمؤلف الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، كما قدم فيلم ليلة ساخنة مع الفنان نور الشريف والفنانة لبلبة من إخراج عاطف الطيب.