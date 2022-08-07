تنسيق كليات جامعة فاروس 2023/2022.. طب الأسنان 85% والصيدلة 75%

يبدأ ماراثون تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة التي أُعلنت أمس السبت بنسبة نجاح تخطت 75.04%.

وفي السطور التالية، نتعرف على كليات جامعة فاروس والحد الأدنى للقبول بها في تنسيق الجامعات الخاصة 2023/2022، حيث تتعدد كليات القسمين العلمي والأدبي؛ للالتحاق بالتعليم الجامعي بالجامعات الخاصة والأهلية التي تستقبل طلاب الثانوية العامة، والتي يقبل عليها طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين يرغبون في الالتحاق بها للعام الدراسي المقبل، وقد قُرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الأثنين الموافق 15/8/2022.

كليات جامعة فاروس 2022

تتعدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية والتي يلتحق بها طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الدراسي الجاري والتي تتناسب مع الحد الأدنى الذي يتم تحديده عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، حيث يوحد بجامعة فاروس، كليات تتناسب مع طلاب الشعبة العلمية وأيضا الشعبة الأدبية، من ضمنها كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، وأيضا كليات الهندسة والسياحة، وادارة الفنادق والاعلام والفنون وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والحقوق.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق كليات جامعة فاروس

وفقًا لإعلان جامعة فاروس عن الحد الأدنى للعام الجامعي 2023/2022 للالتحاق بالعام الدراسي المقبل: الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان 85% «الشعبة العلمية»، الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي 80% «الشعبة العلمية»، والحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة 75% «الشعبة العلمية»، الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 70% «الشعبة العلمية»، الحد الأدني للقبول في كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60% «الشعبة العلمية».

والحد الأدنى للقبول في كلية العلوم الطبية المساعدة 60% «الشعبة العلمية»، الحد الأدنى للقبول في كلية الاعلام 60% «جميع الشعب»، الحد الأدنى للقبول في كلية اللغات والترجمة 60% «جميع الشعب»، والحد الأدنى للقبول في كلية الفنون والتصميم 60% «جميع الشعب»، الحد الأدنى للقبول في كلية العلوم المالية والإدارية 60% «جميع الشعب»، الحد الأدنى للقبول في كلية السياحة وإدارة الفنادق 60% «جميع الشعب».