تنسيق 2022.. كل ما تود معرفته عن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

قال الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إنَّ الكلية هي الوحيدة في مصر والشرق الأوسط ضمن كليات تسمى كليات المستقبل لأن المستقبل لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ومن يمتلك هذه العلوم يمتلك ما على الأرض ومن ليس له قدم في الفضاء ليس له مستقبل في هذا العالم المتطور تطوراً سريعاً وغير مسبوقاً.

أقسام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

وأضاف عميد كلية علوم الملاحة، خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للكلية عبر «فيس بوك»، وتكنولوجيا الفضاء، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تتكون من 3 أقسام أساسية تخدم البرامج وأول قسم هو علوم الفضاء الذي يهتم بتدريس علوم الفضاء الأساسية والثاني هو قسم الملاحة الفضائية وهو أيضاً به اهتمام بالملاحة في الفضاء، التي تنقسم إلى الملاحة الجوية والأرضية والملاحة البحرية.

ولفت إلى أنَّ هذا القسم يعد تخصصًا جديدًا في هذه الكلية، ويهتم بتحديد وتصميم مدرات المهام الفضائية بكل ما فيها من أقمار صناعية أو رحلات للقمر أو استكشاف المريخ أو تلسكوب فضائي، والقسم الثالث وهو الأكثر أهمية وهو قسم اتصالات الفضاء وأنه سيكون هناك قفزة جديدة نحو الاتصالات، بالتالي ستصبح الاتصالات الفضائية العمود الفقري للمستقبل وسينتهي وجود الكلابات مثلما انتهي وجود «السنترال» في الماضي وحلت الهواتف الذكية محلها.

سوق العمل بعد التخرج

وأكّد أنَّ الكلية تتيح لطلابها مواكبة سوق العمل المتغير ويمكن من خلالها أن يصبح عالم من علوم الفضاء أو مهندس أو ضمن العاملين بتطبيقات علوم الفضاء وهذه التطبيقات محدودة وذات أهمية في علوم المستقبل، التي تتكون من علوم الناتو وعلوم الذكاء الاصطناعي وعلى رأسهم علوم تكنولوجيا الفضاء.

وأوضح أنَّه تمّ إطلاق وكالة الفضاء المصرية عام 2018 وحصلت على الاستضافة لوكالة الفضاء الأفريقية في مصر والهيئة القومية للاستشعار عن بعد ووزارة الاتصالات وتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والتعاون مع الوزارة الدفاع، بحيث يلتحق أي خريج من الكلية بالضباط المتخصصين مما يوفر فرص عمل لمختلف الطلاب في مختلف التخصصات.

منح دراسية في مختلف الأماكن والمجالات

وأشار إلى أنَّه هناك العديد من الطلاب الذين التحقوا بمسابقات مختلفة وحصلوا على منح دراسية سواء بالسفر إلى روسيا أو الدراسة بجامعة هيروشيما والدراسة أونلاين من خلال كندا أو وكالة ناسا مع وجود مشاريع مشتركة بالتعاون مع كليات أخرى ستوفر لطلاب الكلية مكانة في سوق العمل في المستقبل.