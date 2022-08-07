لطفى لبيب عن تحضير جزء ثان من فيلم «كده رضا»: لم أتلق عرضا

كشف الفنان القدير لطفي لبيب، عن حقيقة التحضير للجزء الثاني من فيلم «كده رضا»، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم، الذي عرض عام 2007، ولقي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حينها، وقال لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لم يعلم إذ كان الفيلم سينفذ منه جزء ثاني أم لا، لأنه لم يتلقى عروض من صناع العمل أو من الفنان أحمد حلمي.

أحمد حلمي يكشف حقيقة تنفيذ جزء ثان من الفيلم

وكان الفنان أحمد حلمي قد كشف في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن فكرة عمل الجزء الثاني من فيلم «كده رضا» في حيز التفكير، ولكنه سينتظر كتابة ورق الفيلم حتي يأخذ قراره.

أخر مشاركة فنية للفنان لطفي لبيب

الجدير بالذكر، أن لطفي لبيب شارك مؤخرًا في دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل «راجعين ياهوى»، والتي كانت تدور أحداثه حول بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، يعود بليغ إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

وشارك في مسلسل «راجعين يا هوى» خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، طارق عبد العزيز، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام جمال، جلا هشام، ريهام الشنواني، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، نور النبوي.