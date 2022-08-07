أحمد حلمي: أفكر في الجزء الثاني من كده رضا

أكد الفنان أحمد حلمي أنه يفكر عمل الجزء الثاني من فيلم «كده رضا»، وذلك بعد.نجاح الجزء الأول منذ سنوات طويلة.

أحمد حلمي يكشف حقيقة الجزء الثاني من كده رضا

وقال أحمد حلمى في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن فكرة عمل الجزء الثاني من فيلم كده رضا مطروحة، مشيرًا إلى أنه تحدث مع المؤلف حول التحضير لها، بعد أن طالبه الجمهور بها، ولكنه لا يعلم إذا كانت ستنفذ أم لا، لذلك سينتظر ورق الفيلم، وسيحدد الموقف في النهاية.

وكان الفنان أحمد حلمي رد على أحد المتابعين بتمني عمل جزء ثان من فيلم كده رضا بقوله: «ناس كتير طلبت كدا الورق بيتكتب دلوقتي».

نجاح الجزء الأول من فيلم كده رضا

وحقق الجزء الأول من فيلم كده رضا الذي عرض عام 2007، نجاحا كبيرا، ولقي تفاعلا كبيرا من الجمهور، ودارت أحداثه حول أم تضعثلاثة توائم وتتوفى تاركة توائمها مع أب محتال يقرر بدوره ألا يظهرهم إلا كشخص واحد ويستخرج لهم جميعًا أوراق رسمية باسم شخص واحد «رضا»، وبمرور السنوات يبلغ الثلاثة أشدهم وينغمروا في الاحتيال على الأشخاص مستغلين وجه الشبه بينهم، على الرغم من اختلاف شخصياتهم بين البرنس، وبيبو، وسمسم.

أبطال فيلم كده رضا

وشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، أحمد حلمي، لطفي لبيب، خالد الصاوي، سيد صادق، محسن منصور، يوسف داوود، سعيد طرابيك، محمود أبو زيد، عبد الحميد سند، ومن تأليف أحمد فهمي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.