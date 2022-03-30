لطفي لبيب باكيا في عزاء عهدي صادق: كان عظيم والناس كلها بتحبه

بدأ منذ قليل، توافد الفنانين على عزاء الفنان عهدي صادق، المُقام حاليًا بكنيسة مارمرقس في منطقة مصر الجديدة، إذ وافته المنية صباح أول أمس الاثنين، بعد صراعٍ مع المرض.

وحرص عدد كبير من الفنانين، على حضور العزاء، منهم الفنان لطفي لبيب، الذي تحامل على نفسه، لاسيما أنه يواجه صعوبة في الحركة، إذ دخل في نوبة بكاء فور وصوله، وظل يردد بنبرة حزينة: «كان عظيم والناس كلها كانت بتحبه».

كما حضر عزاء الفنان عهدي صادق، كل من الفنان أحمد عبد العزيز، ومحمود عبد الغفار، وعلاء خليفة، وطه دسوقي وإسماعيل مختار، الفنان سامح الصريطي.

وكان الفنان عهدي صادق، قد رحل عن عالمنا، صباح يوم الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

آخر ظهور فني للفنان عهدي صادق

وشارك الفنان عهدي صادق، قبل وفاته، في مسلسل «نقل عام»، للمخرج عادل أديب، والذي انتهى عرضه قبل أيام، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل «نقل عام»، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، محمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

عمل جديد يُعرض لـ عهدي صادق بعد وفاته

ومن المُقرر عرض مسلسل السر، في شهر رمضان المُقبل، والذي انتهى من تصويره قبل عدة سنوات، ليُعرض لأول مرة في رمضان 2022، ليكون أحدث أعمال الفنان عهدي صادق.