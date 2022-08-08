ما حكم ارتداء العدسات اللاصقة وهل تبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

تساؤلات عديدة حول ارتداء العدسات الملونة، هل حرام أم حلال؟، وهل تبطل الوضوء أم لا؟، الكثير من الأسئلة المتعلقة بالعدسات اللاصقة حرصت دار الإفتاء المصرية على الإجابة عليها حتى لا يقع البعض في خطأ أو أي اختلاط.

حكم ارتداء العدسات اللاصقة

في الإجابة على حكم لبس العدسات الملونة للمرأة، فقالت الإفتاء إنه لا يوجد مانع من ارتداء المرأة المتزوجة العدسات الملونة تزينا لزوجها، مضيفة أنه يجوز للمرأة أن تلبس العدسات الملونة على سبيل التزين لا بقصد التدليس.

وعن حكم لبس العدسات اللاصقة للرجال والنساء لتصحيح الإبصار، أوضحت أن الاستعمال في هذه الحالة جائز شرعًا؛ لأنه لا يشتمل على التغرير بالرائي.

العدسات اللاصقة والصلاة

وردا على سؤال هل العدسات اللاصقة تفسد الوضوء والطهارة، أوضحت الإفتاء أن العين عضو باطن يقع في الوجه الذي أُمر المكلَّف بغسله على سبيل الفرض في الطهارة الصغرى أو الكبرى بالإجماع، ولذلك رأى بعض الفقهاء أنه يجب غسل العين في الطهارة، وعليه فنزع العدسات عند الطهارة واجب.

واستكملت دار الإفتاء المصرية: «الراجح في مسألة العدسات اللاصقة والوضوء، أن غسل داخل العين في الطهارة لا يشترط، بل ولا يشرع؛ وعليه فإن وجود العدسات داخل العين لا يؤثر في الطهارة الشرعية، سواء كانت العدسات طبية أو للزينة، مستدلة بأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولًا، ولا فعلًا، بأن إدخال الماء في العين، وفيه أيضًا حرج، وقد رفعه الله عنا؛ ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر، وقد نُهينا عنه، ولا يبعد وصفه بالتكلف والتنطع، وكلاهما مذموم شرعًا».