حكم استخدام الآلة الكهربائية في الذبح.. «الإفتاء» توضح

انتشر في عدد من البلاد استخدام الآلة الكهربائية عند الذبح بدلا من الذبح بالطريقة التقليدية (السكين)، وتساءل الناس عن حكم الشرع في استخدام هذه الآلة عند الذبح بدلا من السكين، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيها حتى يحل الذبح ويحل أكل الذبيحة.

حكم الذبح بالآلة الكهربائية

وقالت دارالإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، فيما يخص حكم الشرع في استخدام الآلة الكهربائية، أنه يجوز استخدام الآلة الكهربائية في حالات معينة، ولا يجوز استخدامها في حالات أخرى، وذلك يرجع إلى تصميم الآلة نفسه وهل تحتوى على سكين أم لا.

وأضافت «الإفتاء»، أن الفقهاء اشترطوا عند الذبح بالآلة أن تكون محددة تقطع وتخرق بحدها لا بثقلها، وألا تكون سنا ولا ظفرا، وإذا تم توفير هذين الشرطين يحل الذبح ويحل أكل الذبيحة واعتبرت الآلة كالسكين سواء كانت الآلة المستخدمة في فيه حديدا أو حجرا أو خشبا، وذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا».

وأشارت، إلى أنه في حالة إذا كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة لا تستوفي شروط الذبح، فلا تحل الذبيحة ولا يحل أكلها،وأنه يجب أن تتوافر كافة الشروط السابقة حتى يصح الذبح.

موضع الذبح في المذاهب الأربعة

وذكرت دار الإفتاء أن الفقهاء اشترطوا أن يكون موضع ذبح الأضحية بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وذلك عند الحنفية، وقال المالكية في هذا الأمر إنه لابد من قطع الحلقوم والودجين لكن لا يشترط قطع المريء، بينما قال الشافعية والحنابلة فيما يخص موضع الذبح أنه لابد من قطع الحلقوم والمريء.