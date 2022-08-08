الزوج المخلص رزق.. «محمد» يؤجل الدكتوراة عامين ليذاكر لزوجته: «طلعت الأولى»

أمام تعب زوجته وعملها طوال الليل والنهار على رعاية أسرته، خاصة طفله ذو الأربع سنوات، قرر الزوج محمد علاء، تأجيل مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به لمدة عامين من أجل زوجته ياسمين السيد، التي كانت تدرس خلال هذه المدة في كلية الحقوق جامعة الزقازق، ليس هذا فقط بل كان يساعدها في المذاكرة، واليوم احتفل بحصولها على المركز الأول على دفعتها، وشاركه الفرحة أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بلافتتين للتهنئة واحدة أمام منزله والأخرى أمام منزل أهل زوجته.

يحكي الزوج «محمد»، في حديثه لـ«الوطن»، أن أراد أن يفعل أي شئ من أجل إسعاد زوجته، التي استطاعت اقتناص المركز الأول بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، رغم مسؤولياتها كزوجة وأم لطفل بعمر الأربع سنوات، إلا أنها كانت تواصل الليل بالنهار لتصبح الأولى.

مذاكرة 24 ساعة

«كانت بتذاكر 24 ساعة وبتراجع المادة عشر مرات».. بهذه الكلمات كشف الزوج سر تفوق «ياسمين»، إذ أن حصولها على المركز الأول لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء حصيلة مذاكرة طوال 24 ساعة ومراجعة للمواد أكثر من مرة، مضيفًا: «أنه كان يذاكر لزوجته مواد الحقوق، إذ كان معيدًا بالكلية»، مؤكدًا أنه أجل مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به ليساعد زوجته في دراستها، حتى أتمتها بتميز خلال الأربع سنوات لتنهيها بالمركز الأول على كلية الحقوق.

دعم العائلة

وأكد أن العائلة كرست وقتها ومجهودها لتوفير بيئة مناسبة لزوجته لتتفوق في دراستها، فقد كان والده الدكتور يدعم زوجته نفسيا ومعنويا فضلا عن توجيهاته بالاستذكار والتحصيل، كما شاركت والدته، والدة زوجته في رعاية طفلهما «علاء الدين»؛ لتوفير الوقت للزوجة للاستذكار.