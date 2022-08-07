«إعداد القادة» يستكمل فعاليات البرنامج التدريبي الرابع للمرشحين لشغل المناصب القيادية

يشهد معهد إعداد القادة استكمال فعاليات البرنامج التدريبي الرابع للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بوزارة التعليم العالي، لشغل المناصب القيادية والمعادل لدرجة عميد كلية، بمحاضرة عن الجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأخرى عن التوعية وأسس الأمن القومي.

وأقيمت الفعاليات برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المشاركين في الدورة التدريبية

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد، أن استراتيجية المعهد تهتم اهتمامًا كبيرًا بصقل مهارات المشاركين للنهوض بمؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تأهيل قيادات لديها رؤية بكافة اللوائح والقوانين ومهارات فن القيادة، إلى جانب توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المشاركين في الدورة التدريبية، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.

وقد انطلقت فعاليات محاضرة الجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، حيث وضح مهارات التعامل الفعال مع المواقف القانونية خلال العمل المؤسسي، وناقش قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وشرح النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات في المؤسسات، مشيراإلى أن القانون حدد الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتطرق سيادته بشرح مواد القانون الخاصة بالإعارات.

محاضرة التوعية وأسس الأمن القومى

كما انطلقت فعاليات محاضرة التوعية وأسس الأمن القومى، وحاضر فيها اللواء دكتور هشام زعلوك رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد سابقا ووكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقا، متحدثا عن مفاهيم وأبعاد الأمن القومى مشيرا إلى أن تعريف الأمن القومي ينطوى في مضمونه على مكافحة الفساد، كما تم توضيح الأجهزة والهيئات التى يتعامل معها القيادات لمحاربة الفساد، موضحا دور هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك هيئة جهاز المعلومات، متطرقا إلى مجالات الأمن القومى وخصائصه،إلى جانب تهديدات ومخاطر وتحديات الأمن القومي، وأبعاد ودوائر الأمن القومي، وأيضا وسائل تحقيق الأمن القومي.