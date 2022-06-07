البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف تسهيل تحصيل كل مستحقات الأخيرة نظير خدماتها لعملائها، من دورات التدريب، وبرامج الدراسات العليا، وجميع خدمات الأكاديمية داخل مصر وخارجها، عبر توفير الخدمات والقنوات المصرفية الرقمية المختلفة.

ووقع بروتوكول التعاون يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، واللواء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشؤون الأكاديمية، وبحضور عدد من فرق العمل من الجانبين.

نشر الثقافة المالية الإلكترونية ودعم خطط الدولة

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، إنَّ التعاون مع الأكاديمية يأتي ضمن استراتيجية البنك في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، وبما يدعم خطط الدولة ورؤية مصر 2030 الخاصة بملف التحول الرقمي.

وأضاف «أبو الفتوح»، أنَّ البروتوكول سيتيح لعملاء الأكاديمية خدمات السداد الإلكتروني، من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية باستخدام بوابة الدفع الالكترونية الخاصة بالبنك الأهلي المصري، تسهيلا على المستفيدين في تنفيذ معاملاتهم وخدماتهم، من دورات التدريب وبرامج الدراسات العليا وجميع خدمات الأكاديمية داخل مصر وخارجها .

كما أكد على حرص مصرفه على تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية باستخدام القنوات البديلة التي يوفرها البنك، مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني في تنفيذ تلك التعاملات.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي، إلى تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، تقليلا للتعامل النقدي ومراعاة لمعايير الصحة العامة، ما يعكس التطور في تلك الوسائل.

«عبد الرحمن»: نعتز بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري

من جانبه، أعرب اللواء خالد عبد الرحمن عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، ما ينعكس بالإيجاب على خطة الأكاديمية لما لها من دور قومي في تنمية الكوادر البشرية داخل القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف «عبد الرحمن»، أنَّ الأكاديمية تحرص على تنمية العناصر البشرية المؤهلة لتولى مناصب قيادية في الدولة لنشر قيم مكافحة الفساد والعلوم المرتبطة به، من خلال البرامج الدراسية المتاحة عن طريق موقع الأكاديمية، من بينها دبلوم وماجيستير في الحوكمة ومكافحة الفساد وبرامج المجال القانوني والإداري والاقتصادي وبرامج مكافحة الفساد التي تقدمها الأكاديمية للدارسين من الدول العربية والأفريقية.